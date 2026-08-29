Смартфон OPPO A7 Pro показали на фото

В базе данных бразильского регулятора Anatel появились фото смартфона OPPO A7 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат получит горизонтальный блок тыльной камеры с двумя модулями. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 8000 мАч и поддержке 45-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в начале августа был представлен OPPO A7 Pro Max 5G с батареей ёмкостью 10000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1272 пикселя, адаптивной частотой обновления 60, 90 и 120 Гц, а также пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 и 27 Вт зарядок, двойной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.