Смартфон OPPO A74 на Snapdragon 662 оценен в $250

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A74, которая обойдется в 250 долларов. За эти деньги пользователь получит аппарат с восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 92% охватом DCI-P3, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС ColorOS 11.1 на базе Android 11, аккумулятором на 5000 мАч, черной и синей расцветками, а также корпусом с размерами 160,3:73,8:7,95 мм и массой 175 г.