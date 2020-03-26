Смартфон OPPO Find X2 Lite получит пять камер

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания OPPO в скором времени выпустит смартфон Find X2 Lite. Судя по рендеру, аппарат получит экран с каплевидным вырезом для одинарной фронтальной камеры и вертикально ориентированный блок основной камеры с четырьмя модулями. Также слухи прочат смартфону мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, экран Super AMOLED с подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена и дата начала продаж пока не раскрываются.