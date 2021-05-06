Смартфон OPPO K9 5G оценен в 310 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью K9 5G, которая получила предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 768G, 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 172 грамма, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Смартфон выйдет в черной и синей расцветках по цене в 310 и 340 долларов в зависимости от конфигурации памяти.