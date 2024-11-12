Смартфон OPPO Reno 13 показали на фото

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился качественными фотографиями смартфонов OPPO Reno 13 и OPPO Reno 13 Pro, которые еще не были представлены официально. По данным источника, базовая модель получит 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K, а старшая – более крупный экран с таким же разрешением. Также сообщается о металлической рамке корпуса, полноценной защите от воды и пыли, основной камере с перископным модулем, кремний-углеродных аккумуляторах большой ёмкости, стереодинамиках, линейных вибромоторах и мощных однокристальных системах MediaTek Dimensity 8350 и 9300 соответственно.