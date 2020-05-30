Смартфон OPPO Reno 4 Pro показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Oppo Reno 4 Pro, официальный дебют которого ожидается 5 июня. Итак, устройству прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G с поддержкой сетей 5G, 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48-Мп и оптической стабилизацией (OIS), модулями на 13 и 12 Мп, а также системой лазерной автофокусировки, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку зарядки на 65 Вт, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 8 или 12 ГБ оперативной памяти.

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