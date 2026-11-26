Смартфон OSTA O1 получит 7-дюймовый экран

На прошлой неделе принадлежащий HUAWEI суббренд OSTA представил в Китае свой первый смартфон OSTA O1 Pro, а сегодня инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о базовой модели OSTA O1. Устройству приписывают наличие 7-дюймового изогнутого со всех сторон экрана с разрешением 1.5K, фирменной однокристальной системы серии Kirin 9020 и тонкого корпуса.

Напомним, что OSTA O1 Pro оснащается широкоформатным 6,39-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, соотношением сторон 16:9,5 и рамкой со всех сторон толщиной всего 1,05 мм, 5-нанометровым процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Maleoon 935F, 12 или 16 ГБ оперативно и 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма с технологией RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и беспроводной зарядок, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 200 граммов, а также боковым дактилоскопом.