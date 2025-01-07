Смартфон OnePlus 13R оценен в 600 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью OnePlus 13R, которая основана на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинка также получила 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 1264:2780 точек, пиковой яркостью 4500 нит и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, предустановленную прошивку OxygenOS 15 на основе ОС Android 15, адаптеры Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а также корпус толщиной 8 мм и массой 206 граммов. Смартфон оценен в 600 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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