Смартфон OnePlus 5T распродан в Европе

Недавно мы писали о том, что флагманский смартфон OnePlus 5T оказался полностью распродан в США. Теперь склады OnePlus опустели и в Европе. Купить смартфон можно только у некоторых партнеров китайского производителя. Ждать возвращения OnePlus 5T в продажу не стоит, поскольку в ближайшие недели должен состояться официальный анонс OnePlus 6. Грядущей новинке прочат OLED-дисплей с вырезом, двойную основную камеру, процессор Snapdragon 845, 8/256 ГБ памяти в топовой версии и Oxygen OS 5 на Android 8.1 Oreo с расширенным управлением жестами.