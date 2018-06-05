Смартфон OnePlus 6 Silk White появился в продаже

2018-06-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 6 Silk White; [31]
Как известно, выпущенный пару недель назад смартфон OnePlus 6 был доступен в двух черных расцветках: глянцевой и матовой. Сегодня аппарат стал доступен для покупки в белой версии, которая получила название Soft White. Новинка имеет покрытие из розового золота на металлической рамке и сканере отпечатка пальца на задней панели, а также матовую поверхность. В аппаратной части и цене никаких изменений не предусмотрено. Версия Soft White доступна только с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.

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