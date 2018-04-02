Смартфон OnePlus 6 окажется дороже предшественника

В сети появилась свежая порция слухов относительно цены флагманского смартфона OnePlus 6, который еще не был представлен официально. Сообщается, что новинка окажется дороже предшественника OnePlus 5T. Последний на старте продаж предлагался за 475 долларов, а вот OnePlus 6 обойдется в 525 долларов за версию с 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Версия с 128 ГБ будет стоить 600 долларов, а за топовую модификацию с 256 ГБ придется выложить 700 долларов.

Что до технических характеристик, то OnePlus 6 прочат 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.