Смартфон OnePlus 6 получит голубую расцветку и Dash Charge 2

Сетевые источники опубликовали постер с характеристиками флагманского смартфона OnePlus 6 который еще не был представлен официально. Из интересных параметров – синий цветовой вариант (Coral Blue, как у флагманов Samsung) – поддержка быстрой зарядки Dash Charge 2.0. Также смартфону приписывают топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.