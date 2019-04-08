Смартфон OnePlus 6T подешевел перед выходом OnePlus 7

Флагманский смартфон OnePlus 6T подешевел у себя на родине в Китае – цена всех версий в среднем снизилась примерно на 60 долларов. Предполагается, что производитель решил освободить склады перед выходом нового смартфона OnePlus 7. На старте продаж OnePlus 6T с 6 ГБ ОЗУ 128 ГБ флэш-памяти стоил $506, а теперь его можно купить за $442. За версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти раньше просили 538 долларов, а теперь – $476. Ну а топовый вариант подешевел с 595 до 538 долларов.

Напомним, что OnePlus 6T оснастили 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0.