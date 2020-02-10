Смартфон OnePlus 7T Pro подешевел почти на $100

Смартфон OnePlus 7T Pro, который оказался почти полной копией OnePlus 7 Pro подешевел с $658 до $572 в конфигурации памяти 8/256 ГБ. Единственное его существенное изменение – процессор Snapdragon 855 Plus вместо Snapdragon 855, что даст небольшой прирост в производительности.

В остальном же гаджет оснащается 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, а также аккумулятором на 4085 мАч с поддержкой быстро 30-Вт зарядки.