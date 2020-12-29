Смартфон OnePlus 9 не получит перископную камеру

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 9, который должен выйти в первом квартале 2021 года. Сообщается, что аппарат не получит перископную камеру, как и представленный вчера Xiaomi Mi 11. При этом устройству прочат главный модуль на основе 48-Мп датчика изображения Sony IMX689, сверхширокоугольный модуль, камеру для макрофотографии, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной зарядки на 40 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Ранее на eBay появился прототип OnePlus 9, за который продавец просил 3000 долларов.