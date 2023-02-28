Смартфон OnePlus Ace 2V показали на фото

Индийский инсайдер Абхишек Ядав поделился фотографиями и подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2V, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят 6,72-дюймовым AMOLED дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5/5X, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системой Android 13. Также смартфон уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он показал результат в 1050000 баллов.