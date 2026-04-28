Смартфон OnePlus Ace 6 Ultra оценили в 510 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 6 Ultra, которая базируется на флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц и графикой G1-Ultra. Новинку также оснастили от 12 до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6000 мм², 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, корпусом с металлической рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также поддержкой контроллера Gunfire Gaming Controller с физическими микропереключателями. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 510 долларов.