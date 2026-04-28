Смартфон OnePlus Ace 6 Ultra оценили в 510 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 6 Ultra, которая базируется на флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц и графикой G1-Ultra. Новинку также оснастили от 12 до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6000 мм², 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, корпусом с металлической рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также поддержкой контроллера Gunfire Gaming Controller с физическими микропереключателями. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 510 долларов.

Huawei готовит флагман со встроенным вентилятором…
Сегодня компания Huawei представила новую версию недавно выпущенного смартфона Mate 80 Pro Max с необычно…
Официально: Vivo Y21 5G получит батарею на 6500 мАч …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Y21 5G. Производитель не…
Официально: смартфон Lenovo Legion Y70 получит 2K-экран …
Компания Lenovo раскрыла новые сведения об игровом смартфоне Legion Y70, который будет представлен 19 мая…
Стали известны версии памяти смартфона Nothing Phone (4a)…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о среднебюджетном смартфоне Nothing Phon…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10200 мАч оценили в 290 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600 Pro, главной особенностью которой стала батар…
Смартфон HONOR 600 показали на пресс-рендере …
Компания HONOR опубликовала официальные изображения смартфонов HONOR 600 и 600 Pro, которые будут предста…
Nothing Phone (4a) показали на пресс-рендере …
Компания Nothing опубликовала официальное изображение смартфона Nothing Phone (4a), который будет предста…
Vivo V70 FE получит 200-Мп камеру …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo V70 FE, который еще не был представлен официа…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor