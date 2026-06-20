Смартфон OnePlus N6 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона OnePlus N6, который будет представлен в Индии уже 30 июня. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek MT6835 – это либо Dimensity 6300, либо Dimensity 6100+. Устройство показало результат 788 и 1993 балла в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Также сообщается о наличие минимум 6 ГБ оперативной памяти. Ранее сам производитель подтвердил использование аккумулятора ёмкостью 8000 мАч с автономностью до трех дней и ресурсом батареи в семь лет без значительной потери ёмкости.

Напомним, что в мае был выпущен среднебюджетный смартфон OnePlus Nord CE6 с 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1272 и адаптивной кадровой частотой до 144 Гц 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.
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