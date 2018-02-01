Смартфон Oppo A71 (2018) получил 2 ГБ ОЗУ и HD-дисплей

Китайская компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A71 2018 года выпуска, предшественник которой вышел в сентябре прошлого года. Новинку оснастили 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720:1280 пикселей), 5-Мп фронтальной и 13-Мп основной камерами,16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, поддержкой двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. От прошлогодней модели новинка отличается процессором Snapdragon 450 вместо MediaTek MT6750 и урезанной до 2 ГБ оперативной памяти. Габариты смартфона равны 148,1:73,8:7,6 мм, а вес – 137 граммов. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.2. На данный момент Oppo A71 (2018) доступен в Тайване и Пакистане по цене 180 долларов.