Смартфон Oppo A76 получит 90-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo A76, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит предустановленную надстройку ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, 6,56-дюймовый экран разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, 4 и 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, боковой дактилоскопический сенсор, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, размеры 164,4:75,7:8,4 мм и массу 189 граммов.