Смартфон Oppo Find N3 Flip показали на рендере

В сети появилось качественное изображение складного смартфона Oppo Find N3 Flip, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, аппарат получит внешний дисплей, как у Oppo Find N2 Flip, а также основную камеру уже с тремя, а не двумя модулями. Ранее сообщалось, что в состав камеры войдет 50-Мп главный, 8-Мп сверхширокоугольный и 32-Мп модуль с телеобъективом, как в Oppo Reno 10 Pro. Остальные характеристики не сообщаются. Напомним, что модель предыдущего поколения оснащается 6,8-дюймовым гибким дисплеем, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 Plus и батареей ёмкостью 4300 мАч.

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