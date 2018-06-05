Смартфон Oppo Find X будет представлен в Лувре

Компания Oppo объявила, что презентация флагманского смартфона Oppo Find X пройдет в Лувре 19 июня этого года. Ранее китайский производитель заявил, что будет продавать свои смартфоны в Испании, Италии и Франции. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,42-дюймовым дисплеем с разрешением 2K+, топовым процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Super VOOC, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в дисплей, фронтальной камерой с системой трехмерного сканирования лиц, двойной основной камерой с пятикратным зумом и предустановленную операционную систему Android 9.