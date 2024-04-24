Смартфон Oppo K12 оценили в 260 долларов

Компания Oppo представила смартфон K12, который оценен на родном для производителя китайском рынке в 260, 290 и 345 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от воды и пыли (IP54), поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14.