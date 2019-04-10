Смартфон Oppo Reno получил камеру с 10-кратным оптическим зумом

Как и ожидалось, сегодня компания Oppo представила флагманские смартфоны Reno и Reno Standard Edition. Старшую модель оснастили тройной тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп, 13 Мп модулем с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 8 Мп ультраширокоугольным модулем, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6-8 ГБ оперативной или 128-256 ГБ встроенной флэш-памяти, система охлаждения на основе тепловой трубки, аккумулятором на 4065 мАч, быстрой зарядкой VOOC 3.0, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2340:1080 пикселей с поддержкой стандарта HDR 10+, а также рамкой из алюминиевого сплава серии 7000.

Младшая модель отличается процессором Snapdragon 710, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, аккумулятором на 3765 мАч а также отсутствием модуля с 10-кратным оптическим зумом. Оба смартфона получили поддержку Dolby Atmos и предустановленную ОС Android 9.0 Pie с надстройкой ColorOS 6. Oppo Reno Standard Edition обойдется в 445, 490 и 535 долларов в зависимости от версии, а Oppo Reno оценен в 595, 670 и 775 долларов. Европейская премьера состоится 24 апреля в Швейцарии.