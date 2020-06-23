Смартфон Oppo Reno3 A получил защиту от воды

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднеуровневой моделью Oppo Reno3 A, которая оценена в 370 долларов. Новинка оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 10 с фирменной надстройкой ColorOS 7.1, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модулем NFC, портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников и защитой от воды согласно степени IP68.