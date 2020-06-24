Смартфон Oppo Reno3 A выпущен в Японии

Oppo выпустила новый смартфон Reno3 A на японский рынок. Смартфон будет доступен в двух цветах: черный и белый. Рекомендованная стоимость устройства составит 370 долларов. Поступит ли смартфон в продажу по всему миру, неизвестно.

Смартфон Oppo Reno3 A оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 665, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 6,44 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + 2400 на 1080 пикселей. Устройство имеет батарею емкостью 4025 мАч. С коробки модель будет работать на Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Что касается камеры, селфи-камера получила 16 Мп датчик, а камера на задней панели включает 48 Мп основную камеру.