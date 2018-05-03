Смартфон Oukitel K7 оснастили аккумулятором на 10000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel K7, который оснастили аккумулятором на 10 000 мАч. По словам производителя, аппарат может проработать от одного заряда до недели и даже больше. Новинку оснастили корпусом, выполненным из натуральной кожи австралийского теленка и магниевого сплава, шестидюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики и цену обещают раскрыть ближе к старту продаж, который запланирован на конец мая или начало июня этого года.