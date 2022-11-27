Смартфон Oukitel WP21 появился в продаже со скидкой

Компания Oukitel дала старт представленному недавно смартфону WP21, который можно приобрести на Aliexpress со скидкой для первых покупателей по цене в 19 500 рублей.

Напомним, что новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, дополнительным дисплеем на тыльной панели, на который выводятся полезные сведения, защитой от воды и пыли, а также прочностью в соответствии со степенями IP68, IP69K и MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 9800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, фронтальной камерой на 20-Мп, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 20 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX350 с автофокусом) и 2 Мп (макро).

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