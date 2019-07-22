Смартфон P20 Pro и его новая функция

На рынке появятся девайсы с десятикратным оптическим зумом и 108-Мп основной камерой. К сожалению, на этом подробности заканчиваются. По всей видимости, имеется в виду переход с Quad Bayer на условный "Nona Bayer", где пиксели объединяются в блоки 3х3 вместо 2х2. Это еще сильнее расширит возможности ночной съемки, впервые реализованные с помощью Quad Bayer компанией Huawei в смартфоне P20 Pro. Непонятно, будет такое большое разрешение достигнуто с помощью дальнейшего уменьшения пикселей (до 0,5–0,6 мкм) или же производители решат на установку сенсоров с оптическим размером около 1/1,2"–1".О стоимости новинки пока неизвестно.