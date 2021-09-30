Смартфон Poco C31 оценен в 105 долларов

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Poco C31, которая работает под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G35, 3 или 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 32 или 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защитой от влаги в соответствии со степенью P2i, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 10 Вт, толщиной 9 мм и массой 194 г. Смартфон появится в индийской продаже 2 октября по цене для первых покупателей в 105 долларов за вариант с 3/32 ГБ и 120 долларов за 4/64 ГБ памяти.