Смартфон Poco M2 Pro засветился в сети

Известный инсайдер Xiaomishka поделился подробностями о смартфоне Poco M2 Pro, который еще не был представлен официально. Он указал на то, что на официальном сайт Poco, среди смартфонов, готовящихся к выходу на индийском рынке, появился Poco M2 Pro. Источники уверены, что за этим названием скрывается представленный ранее Redmi K30 Pro, который в других странах выйдет под названием Poco F2 Pro.

Если вы уже запутались в хитрой системе наименований и выпуска смартфонов Xiaomi, то мы напомним, что ранее уже был представлен смартфон Poco X2. Эта новинка оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, системой жидкостного охлаждения, 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, игровым режимом Game Turbo 2.0, аккумулятором на 4500 мАч с 27-Вт зарядкой в комплекте, квадрокамерой с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX686, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, а также модулями для размытия и макрофото.
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