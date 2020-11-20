Смартфон Poco M3 показали на рендере

Сетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Poco M3, который будет официально представлен уже 24 ноября. Судя по изображению, смартфон получит огромный блок тыльной камеры в духе недавнего OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. По предварительным данным, Poco M3 получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,53-дюймовой дисплей с разрешением FullHD и каплевидным вырезом для 8-Мп фронтальной камеры, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, предустановленную операционную систему Android 10, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.