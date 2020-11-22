Смартфон Poco M3 получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M3, официальный дебют которого ожидается уже 24 ноября. Итак, аппарат получит 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей, 8-ядерную 11-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 610, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, многомодульную тыльную камеру с главным 48-Мп модулем, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и батарею ёмкостью 6000 мАч. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.