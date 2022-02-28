Смартфон Poco M4 Pro 4G оценен в 200 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco X4 Pro 4G, которая построена на восьмиядерной платформе MediaTek Helio G96. Новинку также оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, камерой со сверхширокоугольной оптикой и модулем для макрофотографии, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, ИК-излучателем, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом толщиной 8,09 мм и массой 179,5 г.

Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить для первых покупателей 200 евро, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 220 евро. Рекомендованная цена составит 250 и 270 евро соответственно.