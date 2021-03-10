Смартфон Poco X3 Pro представят 30 марта

Бренд Poco объявил о том, что смартфон Poco X3 Pro будет официально представлен 30 марта. Ранее Poco X3 Pro засветился в базе данных регуляторов под каталожным наименованием J20S и кодовыми именами Vayu и Bhima. Аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 860, AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем, камерой для макрофотографии и датчиком глубины сцены, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт.