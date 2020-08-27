Смартфон Poco X3 показали на фото

Бренд Poco опубликовал первое фото смартфона Poco, который еще не был представлен официально. Также отметим первый снимок, сделанный на основную камеру устройства. Судя по интерфейсу, разрешение главного датчика составит 64 Мп. Фронтальная камера найдет свое место в верхней части дисплея, а сканер отпечатков пальцев – на боковой грани. Последнее может означать наличие IPS-дисплей. Также смартфону прочат модуль NFC для бесконтактных платежей, аккумулятор емкостью 5160 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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