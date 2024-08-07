Смартфон Realme 13 оценили в 185 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 13, которая уже продается на дебютном индонезийском рынке в 185 и 200 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Когда новинка станет доступна на других рынках, пока не сообщается.

Смартфон характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), селфи-камерой разрешением 16 Мп, ОЗУ LPDDR4X, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей 4G, адаптерами беспроводной связи NFC, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.0, двумя динамиками с сертификацией Hi-Res Audio, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной прошивкой Realme UI 5.0 на основе ОС Android 14.