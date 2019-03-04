Смартфон Realme 3 получил мощный процессор и АКБ на 4230 мАч

Бренд Realme (принадлежит Oppo) пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme 3. Новинку оснастили шустрым процессором MediaTek Helio P70, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, 3 либо 4 ГБ оперативной и 32 либо 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором на 4230 мАч, портом micro-USB, а также предустановленной операционной системой Android Pie. Цена смартфона составляет 125 долларов за младшую версию.