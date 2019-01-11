Смартфон Realme 3 получит камеру разрешением 48 Мп

Сетевые источники поделились сведениями о новом смартфоне компании Oppo, который выйдет под брендом Realme. Речь идет о модели Realme 3, который станет первым смартфоном этого бренда с 48-Мп камерой. Заметим, что в этом году выйдут сразу несколько смартфонов с 48 Мп основной камерой. Что до Realme 3, то его дебют ожидается в первом квартале. Остальные характеристики устройства пока не сообщаются, но, скорее всего, нас ждет устройство среднего уровня. Напомним, что бренд Realme появился в середине прошлого года и до конца 2018 года успел реализовать 4 млн смартфонов.