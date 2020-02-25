Смартфон Realme 5i за 130 долларов

Компания Realme представила для индийского рынка не дорогой смартфон под названием Realme 5i.

Realme 5i получил 6.52-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры и разрешением экрана HD+. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. На задней части корпуса смартфона разместили основную камеру с четырьмя модулями. Где основной модуль на 12 Мп с диафрагмой f/1.8, его дополняет 8 Мп ширик и два модуля по 2 Мп: это сенсор глубины и макрокамера. Также рядом разместили сканер отпечатков пальцев.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Также новинке есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и Bluetooth версии 5.0. Смартфон работает на операционной системе Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.1.

На китайской площадке AliExpress смартфон можно приобрести за 130 долларов, по промокоду REALME20, скидка составит ещё 20 долларов и также вместе с купоном продавца на 5 долларов, итоговая стоимость смартфона составит 105 долларов.