Состоялся анонс смартфона Realme 5s

Компания представила новую модель Realme 5s.

Смартфон Realme 5s оснастили с 6.5 дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720.

Внутри смартфона установили процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Основная камера получила четыре модуля: 48 МП сенсор Sony IMX586 (f/1.79), 8 МП широкоугольная камера с углом обзора 119 градусов и f/2.25, 2 МП макрообъектив и датчик глубины на 2 МП. А вот фронтальная камера получила 13 МП с каплевидным вырезом на экране.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Смартфон из коробки в магазине поставляется на базе Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6. Смартфон вышел в трех расцветках: синий, красный и фиолетовый.

Цена смартфона Realme 5s составит за версию 4/64 ГБ - 139 долларов, а за версию с 4/128 ГБ — 153 доллара.