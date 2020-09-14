Смартфон Realme 7 Pro появился в продаже

Компания Realme дала старт индийским продажам смартфона Realme 7 Pro, который доступен в версиях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 230 евро и с 8/128 ГБ памяти по цене в 250 евро. Пользователи могут выбирать из серебристой и синей расцветок. Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.