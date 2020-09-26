Смартфон Realme 7 будет стоит в Европе €200

Около месяца назад в Индии были выпущены смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro, которые оценены от 205 и 270 долларов, соответственно. Сегодня в сети появились подробности о европейских ценах. Утверждается, что Realme 7 с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 200-230 евро, а с 128 ГБ – 240-270 евро. Обе модели будут отличаться от индийских версий наличием модуля NFC.

Напомним, что Realme 7 Pro оборудовали 6,4-дюймовым AMOLED0-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Также оба смартфона получили квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп.
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