Смартфон Realme 7 c 90-Гц экраном показали на видео

Компания Realme опубликовала тизер, который раскрывает дизайн еще не представленного смартфона Realme 7. Отметим тыльную квадрокамеру в стиле OnePlus Nord, главный модуль которого имеет разрешение 64 Мп. Что до дисплея, то он должен унаследовать от предшественника частоту обновления 90 Гц.

Напомним, что на момент выход Realme 6 и Realme 6 Pro стали самыми дешевыми смартфонами с 90-Гц дисплеями. Realme характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, платформой MediaTek Helio G90T, от 4 до 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным датчиком Samsung GW1 разрешением 64 Мп и 8 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, 3,5- мм разъемом и предустановленной Android 10 с оболочкой Realme UI.