Смартфон Realme 9i 5G представят 18 августа

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфона Realme 9i 5G состоится уже 18 августа. Новинку оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, тройной тыльной камерой, боковым дактилоскопическим сенсором, экраном с разрешением Full HD+ и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Предполагается, что цена смартфона не превысит отметку в 190 долларов.

Ранее была выпущена модель Realme 9i с процессором Snapdragon 680, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц тройной основной камеой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.
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