Смартфон Realme C1 2019 оценен в 105 долларов

2019-01-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Realme C1 2019; [201]
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C1 2019, которая относится к бюджетному сегменту. Новинку оснастили 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флэш-памяти (у предшественника было только 2/16 ГБ), 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей и соотношением сторон 19:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 450, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, поддержкой распознавания пользователя по лицу, отдельным слотом для карт памяти microSD, двумя разъемами для SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS, разъемами MicroUSB и 3,5 мм, аккумулятором на 4230 мАч, а также предустановленной операционной системой ColorOS 5.1 на базе Android 8.1 Oreo. Цена Realme C1 2019 составляет 105 и 120 долларов в зависимости от версии.


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