Смартфон Realme C15 получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о недорогом смартфоне Realme C15, который будет представлен через несколько дней. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, основную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру с датчиком изображения разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и две расцветки – Seagull Grey (серая) и Marine Blue (синяя). Официальная презентация устройства состоится 28 июля.