Смартфон Realme C67 5G готов к выходу

Вчера в сети появились первые подробности о смартфоне Realme C67 4G, а уже сегодня китайский производитель раскрыл дату выхода 5G-версии этой модели. Релиз состоится в Индии 14 декабря. Аппарат оснастят корпусом с плоскими гранями и толщиной всего 7,8 мм, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также зеленой и фиолетовой расцветками. Что касается Realme C67 4G, то он будет основан на 6-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 685.