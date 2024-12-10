Смартфон Realme Note 60x оценен в 83 доллара

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 60x, которая оценена на дебютном филлипинском рынке в эквивалент 83 долларов.

Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 560 нит, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP5, а также черной и зеленой расцветками корпуса. Когда смартфон выйдет в других регионах, пока не сообщается.
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