Смартфон Realme RMX2716 получит OLED-дисплей

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики еще не представленного смартфона Realme, который фигурирует под модельным названием Realme RMX2716. Аппарат получит корпус размерами 160,9:74,4:8,1 мм и массой 175 г, 6,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и высокой частотой обновления, батарею из двух частей ёмкостью по 2100 мАч, поддержку быстрой зарядки (предположительно 50-65 Вт), врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 32 Мп, основную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, платформу с тактовой частотой 2,4 ГГц (предположительно Snapdragon 765G) и сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном.